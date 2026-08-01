Informations pratiques

Créon-d’Armagnac

Fêtes de la Saint Barthélémy

Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

A Créon d’Armagnac on adore le sport et le bon coup de fourchette, et pour la St Barthélémy, ce sont les rois de la Fête !

A Créon d’Armagnac on adore le sport et le bon coup de fourchette, et pour la St Barthélémy, ce sont les rois de la Fête !

On commence le Vendredi par la remise des clés pour l’ouverture des fêtes à 19h suivi d’un repas moules-frites à volonté à 20h30 (réservation par téléphone).

Samedi, les marcheurs partiront pour une randonnée à 9h30 et les enfants jusqu’à 13 ans relèveront les épreuves de Créonlanta à 10h30 ! A 12h, tous à la salle des fêtes pour des tapas qui laisseront la place à 14h30 aux boules et cochonnet pour le concours de pétanque. La journée se terminera par le repas carcasses à 20h30 (réservation par téléphone).

Dimanche, on se retrouve pour passer à table pour déguster un déjeuner aux escargots (réservation à la boulangerie Lartigue).

Réservation des repas avant le 19 Août.

Bonnes Fêtes ! .

Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 81 76

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English : Fêtes de la Saint Barthélémy

At Créon d’Armagnac, we love sport and a good fork, and for St Barthélémy, they’re the kings of the party!

L’événement Fêtes de la Saint Barthélémy Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Landes d’Armagnac