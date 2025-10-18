Fêtes de la Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie

Fêtes de la Saint-Grat

Parvis de la cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes de la Saint-Grat propose pour ce deuxième jour de festivités

– 18h30 tournée de la banda dans les différents quartiers de la ville

– 22h concert de la banda Los Gatchos

– 23h30 bal avec podium Festisud

Fête foraine toute la journée. .

Parvis de la cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 47 93 41 comitesaintgrat@outlook.fr

