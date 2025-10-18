Fêtes de la Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie
Fêtes de la Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie samedi 18 octobre 2025.
Fêtes de la Saint-Grat
Parvis de la cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le comité des fêtes de la Saint-Grat propose pour ce deuxième jour de festivités
– 18h30 tournée de la banda dans les différents quartiers de la ville
– 22h concert de la banda Los Gatchos
– 23h30 bal avec podium Festisud
Fête foraine toute la journée. .
Parvis de la cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 47 93 41 comitesaintgrat@outlook.fr
