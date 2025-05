Fêtes de la Saint Jean – Rues du vieux village Allauch, 20 juin 2025 07:00, Allauch.

Bouches-du-Rhône

Fêtes de la Saint Jean Du 20/06 au 29/06/2025, tous les jours.

20/06 Ouverture des fêtes

22/06 Feu de la St Jean

24/06 Concours de chant

25/06 Journée des enfants

26/06 Concours de boules carrées

28/06 Repas de la St Jean

29/06 Grande cavalcade. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Les fêtes de la Saint-Jean sont l’un des évènements traditionnels allaudiens les plus attendus de la période estivale.

FÊTES DE LA SAINT JEAN

Organisées par le Comité des Fêtes d’Allauch en partenariat avec la Ville d’Allauch et la participation du groupe St-Eloi Allaudien, du groupe folklorique Leis Ami d’Alau et des Tambourinaires du Logis-Neuf, les fêtes de la Saint-Jean sont l’un des évènements traditionnels allaudiens les plus attendus de la période estivale.

Durant 10 jours, Allauch s’habille de rouge et jaune et vibre au rythme de nombreuses festivités défilé traditionnel, remise des clefs de la ville au Président du Comité des Fêtes, repas de la Saint-Jean, concours de chant, spectacle d’humour, journée des enfants, concours de boules carrées, soirée cabaret, ventes des Torques et des assiettes de la Saint-Jean, bal des pompiers, embrasement du feu de la Saint-Jean, la grande Cavalcade avec ses chars colorés et le défilé avec la Garamaude… des évènements placés sous le signe de la convivialité et le respect des traditions, à partager en famille et entre amis !

UNE SEMAINE DE FÊTE AU RYTHME DES TRADITIONS PROVENÇALES .

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

St. John?s feasts are one of the most eagerly awaited traditional Allaudian events of the summer season.

German :

Das Mittsommerfest ist eines der am meisten erwarteten traditionellen allaudischen Ereignisse in der Sommerzeit.

Italiano :

Le feste di mezza estate sono uno degli eventi tradizionali allauditi più attesi dell’estate.

Espanol :

Las Fiestas de San Juan son uno de los acontecimientos tradicionales allaudienses más esperados del verano.

