Fêtes de la Saint Louis à Daglan Daglan
vendredi 21 août 2026 · Daglan
Informations pratiques
Daglan
Fêtes de la Saint Louis à Daglan
Le Bourg Daglan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Fêtes de la Saint Louis à Daglan:
3 jours de fêtes et animations, manèges, repas, concerts….soyez nombreux à célébrer la Saint Louis!
Fêtes de la Saint Louis à Daglan:
Vendredi 21 20h00 repas
Menu entrée-cuisse de veau- fromage- dessert 25 € sur réservation au 07 85 25 00 63 ou 06 77 28 69 92
Concert de Bertoo à 21h30 et Music DJ à 23h00
Samedi 22 20h00 grillades -frites Parking de la salle des fêtes puis concert gratuit de Serial Zikeurs-pop rock à 21h30.
Dimanche 23 16h00 défilé de chars, 22h00 Concert T.T.C et 23h00 Feu d’artifice
Tous les jours animations et manèges. .
Le Bourg Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 69 92
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English : Fêtes de la Saint Louis à Daglan
Saint Louis Festival in Daglan:
Three days of festivities and entertainment, carnival rides, meals, concerts… Come out in large numbers to celebrate Saint Louis!
L’événement Fêtes de la Saint Louis à Daglan Daglan a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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