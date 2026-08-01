Informations pratiques

Daglan

Fêtes de la Saint Louis à Daglan

Le Bourg Daglan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Fêtes de la Saint Louis à Daglan:

3 jours de fêtes et animations, manèges, repas, concerts….soyez nombreux à célébrer la Saint Louis!

Fêtes de la Saint Louis à Daglan:

Vendredi 21 20h00 repas

Menu entrée-cuisse de veau- fromage- dessert 25 € sur réservation au 07 85 25 00 63 ou 06 77 28 69 92

Concert de Bertoo à 21h30 et Music DJ à 23h00

Samedi 22 20h00 grillades -frites Parking de la salle des fêtes puis concert gratuit de Serial Zikeurs-pop rock à 21h30.

Dimanche 23 16h00 défilé de chars, 22h00 Concert T.T.C et 23h00 Feu d’artifice

Tous les jours animations et manèges. .

Le Bourg Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 69 92

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English : Fêtes de la Saint Louis à Daglan

Saint Louis Festival in Daglan:

Three days of festivities and entertainment, carnival rides, meals, concerts… Come out in large numbers to celebrate Saint Louis!

L’événement Fêtes de la Saint Louis à Daglan Daglan a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne