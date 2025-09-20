Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet Belin-Béliet
Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet Belin-Béliet samedi 20 septembre 2025.
Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet
Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Comité des Fêtes de la Saint-Maurice
Un week-end festif vous attend les 20 et 21 septembre 2025
Lieu Place des Frères Estréméa Belin-Béliet
Buvette et snacking (salé et sucré) disponibles tout au long du week-end
Samedi 20 septembre 2025
14h00 Concours de pétanque
17h30 Tombola
18h30 Démonstration et atelier de salsa et bachata avec l’association L’Eyre en Forme
19h30 Animation musicale avec les Bandas Les Manque pas d’Eyre du Barp
21h00 Repas moules-frites (sur réservation)
La soirée se poursuivra en musique avec DJ Niklas Events
Dimanche 21 septembre 2025
10h00 Marché des producteurs
12h00 Vin d’honneur
13h00 Démonstration et initiation aux échasses avec l’association Bouheyrins & Bouheyrines
15h00 Atelier et spectacle de cirque avec Komono Circus
Lieu Place des Frères Estrémé à Belin-Beliet
Informations st.maurice33830@gmail.com .
Place des Frères Estrémé Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine st.maurice33830@gmail.com
English : Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet
German : Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet
Italiano :
Espanol : Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet
L’événement Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Val de l’Eyre