Fêtes de la Saint Maurice de Belin-Beliet Belin-Béliet

Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Comité des Fêtes de la Saint-Maurice

Un week-end festif vous attend les 20 et 21 septembre 2025

Buvette et snacking (salé et sucré) disponibles tout au long du week-end

Samedi 20 septembre 2025

14h00 Concours de pétanque

17h30 Tombola

18h30 Démonstration et atelier de salsa et bachata avec l’association L’Eyre en Forme

19h30 Animation musicale avec les Bandas Les Manque pas d’Eyre du Barp

21h00 Repas moules-frites (sur réservation)

La soirée se poursuivra en musique avec DJ Niklas Events

Dimanche 21 septembre 2025

10h00 Marché des producteurs

12h00 Vin d’honneur

13h00 Démonstration et initiation aux échasses avec l’association Bouheyrins & Bouheyrines

15h00 Atelier et spectacle de cirque avec Komono Circus

Lieu Place des Frères Estrémé à Belin-Beliet

Informations st.maurice33830@gmail.com .

Place des Frères Estrémé Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine st.maurice33830@gmail.com

