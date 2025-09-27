Fêtes de la Saint-Michel Bedous

Fêtes de la Saint-Michel Bedous samedi 27 septembre 2025.

Fêtes de la Saint-Michel

Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

À l’occasion des fêtes de la Saint-Michel le comité des fêtes vous propose

14h Concours de pétanque au stade

19h30 Repas du village à 18€/pers

23h Bal

Menu Apéro / tapas, araignée de porc sauce forestière / gratin dauphinois, tarte aux pommes, fromage, vin et café.

Inscriptions jusqu’au 25 septembre au repas à la boulangerie Neto ou mail. .

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine information@bedous.fr

L’événement Fêtes de la Saint-Michel Bedous a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn