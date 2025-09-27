Fêtes de la Saint-Michel Bedous
Fêtes de la Saint-Michel Bedous samedi 27 septembre 2025.
Fêtes de la Saint-Michel
Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
À l’occasion des fêtes de la Saint-Michel le comité des fêtes vous propose
14h Concours de pétanque au stade
19h30 Repas du village à 18€/pers
23h Bal
Menu Apéro / tapas, araignée de porc sauce forestière / gratin dauphinois, tarte aux pommes, fromage, vin et café.
Inscriptions jusqu’au 25 septembre au repas à la boulangerie Neto ou mail. .
Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine information@bedous.fr
L’événement Fêtes de la Saint-Michel Bedous a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn