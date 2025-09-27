Fêtes de la Saint Michel Cosne-Cours-sur-Loire

Boulevard de la république Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27

Une tradition qui fait vibrer la Loire !

Rejoignez-nous pour cette célébration historique ancrée dans le patrimoine cosnois depuis des siècles !

PROGRAMME COMPLET

Samedi 27 septembre

– FOIRE TRADITIONNELLE DE LA SAINT-MICHEL

8h-19h | Centre-ville

Producteurs locaux, artisans et commerçants cosnois vous attendent ! Retrouvez l’esprit authentique des foires d’antan.

– GRANDE BRADERIE

8h-19h | Centre-ville

Organisée par les commerçants du centre-ville

– JEUX DE MOTS MÊLÉS

Centre-ville

Organisé par les commerçants du centre-ville

– BROCANTE DE LA SAINT-MICHEL

6h-18h | Rue du 14 Juillet, rue Gambetta et rue Paul-Bert

Chineurs et collectionneurs, partez à la chasse aux trésors !

– BALADES EN CALÈCHE

10h-12h et 14h-18h30 | Départ place de la mairie

Découvrez Cosne comme autrefois ! Départs toutes les 30 min Gratuit

– FÊTE DU VÉLO

Place du Dr Jacques Huyghues des Étages et Quai Jules Moineau

Pistes ludiques pour enfants

Spectacles VTT Trail acrobatiques (11h, 15h, 16h)

Vente de vélos reconditionnés par la Recyclette Cosnoise

Dimanche 28 septembre

SPECTACLE « SOLITUDE »

À partir de 11h30 | Place de la Mairie

Un spectacle époustouflant alliant cirque et musique live avec la Compagnie La Migration ! Acrobaties sur structure rotative de 54 kg, musique électronique en quadriphonie… en partenariat avec @Asso Alarue Les Zaccros d’ma rue. .

Boulevard de la république Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

