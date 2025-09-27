Fêtes de la Saint Michel Cosne-Cours-sur-Loire
Fêtes de la Saint Michel
Boulevard de la république Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-27
Une tradition qui fait vibrer la Loire !
Rejoignez-nous pour cette célébration historique ancrée dans le patrimoine cosnois depuis des siècles !
PROGRAMME COMPLET
Samedi 27 septembre
– FOIRE TRADITIONNELLE DE LA SAINT-MICHEL
8h-19h | Centre-ville
Producteurs locaux, artisans et commerçants cosnois vous attendent ! Retrouvez l’esprit authentique des foires d’antan.
– GRANDE BRADERIE
8h-19h | Centre-ville
Organisée par les commerçants du centre-ville
– JEUX DE MOTS MÊLÉS
Centre-ville
Organisé par les commerçants du centre-ville
– BROCANTE DE LA SAINT-MICHEL
6h-18h | Rue du 14 Juillet, rue Gambetta et rue Paul-Bert
Chineurs et collectionneurs, partez à la chasse aux trésors !
– BALADES EN CALÈCHE
10h-12h et 14h-18h30 | Départ place de la mairie
Découvrez Cosne comme autrefois ! Départs toutes les 30 min Gratuit
– FÊTE DU VÉLO
Place du Dr Jacques Huyghues des Étages et Quai Jules Moineau
Pistes ludiques pour enfants
Spectacles VTT Trail acrobatiques (11h, 15h, 16h)
Vente de vélos reconditionnés par la Recyclette Cosnoise
Dimanche 28 septembre
SPECTACLE « SOLITUDE »
À partir de 11h30 | Place de la Mairie
Un spectacle époustouflant alliant cirque et musique live avec la Compagnie La Migration ! Acrobaties sur structure rotative de 54 kg, musique électronique en quadriphonie… en partenariat avec @Asso Alarue Les Zaccros d’ma rue. .
Boulevard de la république Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
