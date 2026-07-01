Fêtes de la Saint-Pey Route de Landiras Pujols-sur-Ciron

Informations pratiques

Pujols-sur-Ciron

Fêtes de la Saint-Pey

Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Voici le programme de la Saint Pey, qui se déroulera sur 3 jours, avec buvette et manèges.

Vendredi 1er août moules à la pujolaise / frites animée par les Yell

Samedi 2 août concours de pétanque puis escargolade / jambon à la broche avec les Sleaze Freaks et feu d artifices

Dimanche 4 août vide grenier

Repas sur réservation. .

Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 39 25 87

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English : Fêtes de la Saint-Pey

L’événement Fêtes de la Saint-Pey Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-07-16 par La Gironde du Sud