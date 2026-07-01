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Fêtes de la Saint-Pey Route de Landiras Pujols-sur-Ciron

vendredi 31 juillet 2026 · Route de Landiras · Pujols-sur-Ciron

Fêtes de la Saint-Pey Route de Landiras Pujols-sur-Ciron

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Route de Landiras
Adresse
Espace Pierre Coillot
Ville
33210 Pujols-sur-Ciron
Département
Gironde
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Pujols-sur-Ciron

Fêtes de la Saint-Pey

Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Voici le programme de la Saint Pey, qui se déroulera sur 3 jours, avec buvette et manèges.
Vendredi 1er août moules à la pujolaise / frites animée par les Yell
Samedi 2 août concours de pétanque puis escargolade / jambon à la broche avec les Sleaze Freaks et feu d artifices
Dimanche 4 août vide grenier

Repas sur réservation.   .

Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 39 25 87 

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English : Fêtes de la Saint-Pey

L’événement Fêtes de la Saint-Pey Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-07-16 par La Gironde du Sud

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