Fêtes de la Saint-Pey Route de Landiras Pujols-sur-Ciron
vendredi 31 juillet 2026 · Route de Landiras · Pujols-sur-Ciron
Informations pratiques
Pujols-sur-Ciron
Fêtes de la Saint-Pey
Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Voici le programme de la Saint Pey, qui se déroulera sur 3 jours, avec buvette et manèges.
Vendredi 1er août moules à la pujolaise / frites animée par les Yell
Samedi 2 août concours de pétanque puis escargolade / jambon à la broche avec les Sleaze Freaks et feu d artifices
Dimanche 4 août vide grenier
Repas sur réservation. .
Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 39 25 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de la Saint-Pey
L’événement Fêtes de la Saint-Pey Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-07-16 par La Gironde du Sud