Fêtes de la Saint-Pierre Apéritif et soirée dansante Alleins

Samedi 2 août 2025 à partir de 19h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Pendant 5 jours, le village d’Alleins vivra au rythme des fêtes de la Saint-Pierre ! Ce samedi, la Ville vous propose un apéritif suivi d’une soirée dansante animée par DJ C. Chabaud.

Une soirée festive et authentique au coeur du village provençal ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

English :

During five days, the village of Alleins will live to the rythm of the festivities ! On saturday evening, an aperitif will be proposed, followed by a dance party with DJ Chabaud.

German :

Fünf Tage lang wird das Dorf Alleins im Rhythmus des Sankt-Peter-Festes leben! Diesen Samstag lädt die Stadt zu einem Aperitif und einem anschließenden Tanzabend ein, der von DJ C. Chabaud.

Italiano :

Per 5 giorni, il villaggio di Alleins sarà animato dai festeggiamenti di San Pietro! Sabato, il paese ospiterà un aperitivo seguito da una festa da ballo con il DJ C. Chabaud.

Espanol :

Durante 5 días, el pueblo de Alleins se animará con las fiestas de San Pedro El sábado, el pueblo ofrecerá un aperitivo seguido de una fiesta con DJ C. Chabaud.

