Fêtes de la Saint-Pierre Concours de boules (- 14 ans) Boulodrome d’Alleins Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Concours de boules (- 14 ans) Boulodrome d’Alleins Alleins lundi 4 août 2025.

Fêtes de la Saint-Pierre Concours de boules (- 14 ans)

Lundi 4 août 2025 à partir de 10h. Boulodrome d’Alleins Avenue Sadi Carnot Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !

Concours à la mêlées par 2 enfant (-14 ans)Enfants

Ce concours réservé aux enfants de moins de 14 ans se jouera en mêlée par deux.

Tirage à 10h !



Buvette et snacking sur place. .

Boulodrome d’Alleins Avenue Sadi Carnot Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

English :

During five days, enjoy the votive festival of Alleins ! Today, the children under 14 are invited to experience a petanque contest.

German :

5 Tage lang können Sie in Alleins an den traditionellen Votivfesten teilnehmen!

Wettkampf « à la mêlées » zu zweit Kinder (-14 Jahre)

Italiano :

Per 5 giorni, unitevi ad Alleins per le tradizionali fêtes votives!

Gara mista a 2 bambini (sotto i 14 anni)

Espanol :

¡Durante 5 días, únete a Alleins en las tradicionales fêtes votives!

Concurso mixto por 2 niños (menores de 14 años)

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Concours de boules (- 14 ans) Alleins a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes