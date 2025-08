Fêtes de la Saint Pierre Courses camarguaises chemin du Vallon de Gipan Alleins

Fêtes de la Saint Pierre Courses camarguaises chemin du Vallon de Gipan Alleins lundi 4 août 2025.

Fêtes de la Saint Pierre Courses camarguaises

Lundi 4 août 2025 à partir de 16h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !

Lundi , ce sont les traditionnelles courses de taureaux, aussi appelées courses camarguaises, qui seront à l’honneur.

Ce lundi après-midi, c’est une course de l’avenir qui sera courue. .

chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

English :

During the votive festival in Alleins, experience the traditional bull games from Camargue !

German :

5 Tage lang können Sie in Alleins das traditionelle Votivfest feiern!

Am Montag stehen die traditionellen Stierrennen, auch bekannt als Courses Camarguaises, im Mittelpunkt.

Italiano :

Per 5 giorni, unitevi ad Alleins per le tradizionali fêtes votives!

Il lunedì, le tradizionali corride, note anche come corse della Camargue, saranno protagoniste.

Espanol :

Durante 5 días, únase a Alleins en las tradicionales fêtes votives

El lunes, las tradicionales corridas de toros, también conocidas como carreras de Camarga, serán las protagonistas.

L’événement Fêtes de la Saint Pierre Courses camarguaises Alleins a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes