Fêtes de la Saint-Pierre Courses de vaches emboulées, taureau piscine chemin du Vallon de Gipan Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Courses de vaches emboulées, taureau piscine

Mardi 5 août 2025 à partir de 16h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !

Ce mardi, courses camarguaises et taureau piscine sont au programme.

Au programme de cet après-midi course de vaches emboulées (dont on a recouvert la pointe des cornes de boules de tissu pour plus de sécurité) et taureau piscine. .

chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

English :

During the votive festival in Alleins, experience the traditional bull games from Camargue !

German :

5 Tage lang können Sie Alleins bei den traditionellen Votivfesten besuchen!

Am Dienstag stehen Camargue-Rennen und Stierschwimmen auf dem Programm.

Italiano :

Per 5 giorni, unitevi ad Alleins per le tradizionali fêtes votives!

Questo martedì sono in programma le gare di Camargue e il bull-pooling.

Espanol :

Durante 5 días, disfrute en Alleins de las tradicionales fiestas votivas

Este martes, las carreras de Camarga y el bull-pooling forman parte del programa.

