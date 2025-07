Fêtes de la Saint-Pierre Festival d’Abrivado Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Festival d’Abrivado Alleins dimanche 3 août 2025.

Fêtes de la Saint-Pierre Festival d’Abrivado

Dimanche 3 août 2025 à partir de 11h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Pendant 5 jours, Alleins va vivre au rythme des Fêtes de la Saint-Pierre !

Venez vivre l’abrivado, temps fort de ces fêtes, en amont des courses camarguaises !

Cette abrivado sera menée par les manades Gilet et Martel.

L’animation musicale sera assurée par Pena Remss et DJ Borghi place de la République.

Restauration disponible sur place. .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

English :

During five days, Alleins will celebrate Saint Peter with many festivities. Today, experience the « Abrivado » and bull games !

German :

Fünf Tage lang wird Alleins im Rhythmus der Fêtes de la Saint-Pierre leben!

Erleben Sie den Abrivado, den Höhepunkt dieser Feste, im Vorfeld der Camargue-Rennen!

Italiano :

Per 5 giorni, Alleins vivrà al ritmo delle Feste di Saint-Pierre!

Venite a godervi l’abrivado, il momento culminante di queste feste, prima delle gare della Camargue!

Espanol :

¡Durante 5 días, Alleins vivirá al ritmo de las Fêtes de la Saint-Pierre!

¡Venga a disfrutar del abrivado, punto culminante de estas fiestas, antes de las carreras de Camarga!

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Festival d’Abrivado Alleins a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes