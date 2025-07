Fêtes de la Saint-Pierre Grand Aïoli populaire avenue Sadi Carnot Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Grand Aïoli populaire avenue Sadi Carnot Alleins mardi 5 août 2025.

Mardi 5 août 2025 à partir de 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins Bouches-du-Rhône

A l'ombre des marronniers du parc du couvent, dégustez ce plat traditionnel provençal et partagez un moment convivial au cœur de l'été !

C'est LE rendez-vous des Fêtes votives ! Rendez-vous au Couvent pour partager le Grand Aïoli, accompagné d'une ambiance musicale.

avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

English :

Under the chestnut trees of the Couvent, let's taste this traditional dish from Provence the « Aïoli » !

German :

Im Schatten der Kastanienbäume im Klosterpark können Sie dieses traditionelle provenzalische Gericht probieren und einen geselligen Moment im Herzen des Sommers verbringen!

Italiano :

All'ombra dei castagni del parco del convento, gustate questo piatto tradizionale provenzale e condividete un momento di convivialità nel cuore dell'estate!

Espanol :

A la sombra de los castaños del parque del convento, deguste este plato tradicional provenzal y comparta un momento de convivencia en pleno verano

