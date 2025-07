Fêtes de la Saint-Pierre Jeux gardians et vachettes chemin du Vallon de Gipan Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Jeux gardians et vachettes chemin du Vallon de Gipan Alleins samedi 2 août 2025.

Fêtes de la Saint-Pierre Jeux gardians et vachettes

Samedi 2 août 2025 à partir de 22h. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !

Ce samedi , passez la soirée aux arènes pour une soirée de jeux gardians et vachettes !

Assistez aux traditionnels jeux taurins dans les arènes d’Alleins. .

chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

English :

During the votive festival in Alleins, experience the traditional games from Camargue !

German :

5 Tage lang findet in Alleins das traditionelle Votivfest statt!

Verbringen Sie diesen Samstag den Abend in der Arena mit Spielen der Gardians und Vachettes!

Italiano :

Per 5 giorni, unitevi ad Alleins per le tradizionali fêtes votives!

Questo sabato, trascorrete la serata nelle arene per una serata di giochi gardiani e di mucche!

Espanol :

¡Durante 5 días, únase a Alleins en las tradicionales fêtes votives!

Este sábado, pase la tarde en los ruedos para disfrutar de una velada de juegos gardianos y vaqueros

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Jeux gardians et vachettes Alleins a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes