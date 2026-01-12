Fêtes de la Saint-Vincent

Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

VOEUX AUX VILLAGEOIS

18H30

Apéritif offert par la mairie

Salle des fêtes

SOIRÉE CHANTS

21H

Eths Sarriats

Canto cla

Lea eta Anuxka

Haut e baish

…

Eglise d’Aramits

SUIVI D’UNE SOIRÉE CANTERE ET BAL

Buvette sur place

Salle des fêtes .

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35

English : Fêtes de la Saint-Vincent

