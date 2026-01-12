Fêtes de la Saint-Vincent Aramits

Fêtes de la Saint-Vincent Aramits vendredi 16 janvier 2026.

Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

VOEUX AUX VILLAGEOIS
18H30
Apéritif offert par la mairie
Salle des fêtes

SOIRÉE CHANTS
21H
Eths Sarriats
Canto cla
Lea eta Anuxka
Haut e baish

Eglise d’Aramits

SUIVI D’UNE SOIRÉE CANTERE ET BAL
Buvette sur place
Salle des fêtes   .

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35 

English : Fêtes de la Saint-Vincent

