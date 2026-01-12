Fêtes de la Saint-Vincent Aramits
Fêtes de la Saint-Vincent Aramits vendredi 16 janvier 2026.
Fêtes de la Saint-Vincent
Aramits Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
VOEUX AUX VILLAGEOIS
18H30
Apéritif offert par la mairie
Salle des fêtes
SOIRÉE CHANTS
21H
Eths Sarriats
Canto cla
Lea eta Anuxka
Haut e baish
…
Eglise d’Aramits
SUIVI D’UNE SOIRÉE CANTERE ET BAL
Buvette sur place
Salle des fêtes .
Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35
English : Fêtes de la Saint-Vincent
