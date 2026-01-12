Fêtes de la Saint-Vincent Aramits
Fêtes de la Saint-Vincent Aramits samedi 17 janvier 2026.
Fêtes de la Saint-Vincent
Aramits Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
PASSE RUE DU COMITÉ
11H
Venez boire un verre avec nous !
Dans les rues du village
REPAS DES VILLAGEOIS
20H
Salade de gésiers
Cochon de lait, gratin dauphinois
Fromage
Fondant au chocolat
Vin, café et digestif
Adulte 20 €
Enfant 10 €
Salle des fêtes
BAL
00H
Animé par
Jem’s & JoJo
Salle des fêtes
Réservations repas avant le Mardi 13 Janvier .
Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35
