Fêtes de la Saint-Vincent

Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

PASSE RUE DU COMITÉ

11H

Venez boire un verre avec nous !

Dans les rues du village

REPAS DES VILLAGEOIS

20H

Salade de gésiers

Cochon de lait, gratin dauphinois

Fromage

Fondant au chocolat

Vin, café et digestif

Adulte 20 €

Enfant 10 €

Salle des fêtes

BAL

00H

Animé par

Jem’s & JoJo

Salle des fêtes

Réservations repas avant le Mardi 13 Janvier .

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de la Saint-Vincent

L’événement Fêtes de la Saint-Vincent Aramits a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn