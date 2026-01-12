Fêtes de la Saint-Vincent Aramits

Fêtes de la Saint-Vincent Aramits dimanche 18 janvier 2026.

Aramits Pyrénées-Atlantiques

MESSE
11H
Suivie du dépôt de gerbe
Eglise d’Aramits

APÉRITIF DES VILLAGEOIS
12H
Offert par le comité des fêtes
Salle des fêtes

APRÈS-MIDI DES ENFANTS
15H
Clown OSCAR
Salle des fêtes   .

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35 

English : Fêtes de la Saint-Vincent

