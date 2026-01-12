Fêtes de la Saint-Vincent

Aramits Pyrénées-Atlantiques

2026-01-18

MESSE

11H

Suivie du dépôt de gerbe

Eglise d’Aramits

APÉRITIF DES VILLAGEOIS

12H

Offert par le comité des fêtes

Salle des fêtes

APRÈS-MIDI DES ENFANTS

15H

Clown OSCAR

Salle des fêtes .

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35

