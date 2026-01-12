Fêtes de la Saint-Vincent Salle des loisirs Lucq-de-Béarn
Fêtes de la Saint-Vincent Salle des loisirs Lucq-de-Béarn vendredi 23 janvier 2026.
Fêtes de la Saint-Vincent
Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Apéritif offert par le comité.
21h repas préparé par la Maison Barraquet et animé par ChristySoud. .
Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 75 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de la Saint-Vincent
L’événement Fêtes de la Saint-Vincent Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Coeur de Béarn