Fêtes de la Saint-Vincent Salle des loisirs Lucq-de-Béarn

Fêtes de la Saint-Vincent

Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Apéritif offert par le comité.

21h repas préparé par la Maison Barraquet et animé par ChristySoud. .

Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 75 34

