Fêtes de la Saint-Vincent La Souche Lucq-de-Béarn samedi 24 janvier 2026.
Fêtes de la Saint-Vincent
La Souche 3 place du Canton Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Petite restauration,
L’après-midi jeux en bois
Manèges .
La Souche 3 place du Canton Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasouche.contact@gmail.com
English : Fêtes de la Saint-Vincent
