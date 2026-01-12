Fêtes de la Saint-Vincent

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Danses traditionnelles béarnaises.

12h apéritif d’honneur avec dégustation de Jurançon.

Sous chapiteau chauffé concerts

Halles de la mairie sandwichs

19h30 buffet campagnard. .

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasouche.contact@gmail.com

