Fêtes de la Sainte-Anne Coarraze

Fêtes de la Sainte-Anne

Place des Anciens Combattants Coarraze Pyrénées-Atlantiques

C’est une programmation dense qui attend les habitants de Coarraze pour les fêtes de la Sainte-Anne. Des compagnies de spectacle de rue déjantées et énergiques, des concerts pendant les trois jours, des fanfares, du cirque, des animations pour les familles, la bodega du foot, le feu d’artifice et le grand retour des forains (avec leur manège, la pêche aux canards, la barbe à papa) seront au rendez-vous.

Programme

– ouverture à 19h, avec la remise du béret des fêtes, l’apéritif des sponsors et l’ouverture de la bodega du foot animé par le concert des Just Imbibés suivi du groupe Malnes.

– De 22 h 30 à 2 h, soirée musicale avec le DJ EL Tibo sono. .

Place des Anciens Combattants Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 32 85

