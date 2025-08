Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée Le Café du Commerce Alleins

Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée Le Café du Commerce Alleins samedi 2 août 2025.

Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée

Samedi 2 août 2025 à partir de 10h.

Lundi 4 août 2025 à partir de 10h. Le Café du Commerce 10 Place Bourrely Jourdan Alleins Bouches-du-Rhône

Pendant 5 jours, Alleins va vivre au rythme des Fêtes de la Saint-Pierre !

Rendez-vous samedi et lundi matin pour le concours de belote contrée !

C’est une tradition pendant les fêtes votives, au même titre que le concours de pétanque le concours de belote contrée ! Toujours dans la bonne humeur et la convivialité ! .

Le Café du Commerce 10 Place Bourrely Jourdan Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 17

English :

During five days, Alleins will be celebrating ! This saturday and monday morning, the « Café du Commerce » proposes a card competition (belote contrée).

German :

Fünf Tage lang wird Alleins im Rhythmus der Sankt-Peter-Feierlichkeiten leben!

Wir treffen uns am Samstag und Montagmorgen für den Belote-Wettbewerb contrée!

Italiano :

Per 5 giorni, Alleins vivrà al ritmo delle Feste di Saint-Pierre!

Ci vediamo sabato e lunedì mattina per la gara di belote!

Espanol :

Durante 5 días, Alleins vivirá al ritmo de las Fiestas de San Pedro

¡Acompáñanos el sábado y el lunes por la mañana en el concurso de belote!

