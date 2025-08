Fêtes de la St-Pierre Retraite aux flambeaux cours Victor Hugo Alleins

Fêtes de la St-Pierre Retraite aux flambeaux

Samedi 2 août 2025 à partir de 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. cours Victor Hugo Devant la Mairie Alleins Bouches-du-Rhône

Pendant 5 jours, le village d’Alleins vivra au rythme des fêtes de la Saint-Pierre !

Participez à la traditionnelle retraite aux flambeaux, animée par la Peña Remss.

Un moment chaleureux à partager avec les habitants du village ! .

cours Victor Hugo Devant la Mairie Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

English :

During five days, the village of Alleins will be celebrating !

Tonight, enjoy the torchlight procession in the streets of the village, animated by the Pena Remss.

German :

Fünf Tage lang wird das Dorf Alleins im Rhythmus des Sankt-Peter-Festes leben!

Nehmen Sie am traditionellen Fackelzug teil, der von der Peña Remss angeführt wird.

Italiano :

Per 5 giorni, il villaggio di Alleins sarà animato dai festeggiamenti di San Pietro!

Partecipate alla tradizionale fiaccolata, guidata da Peña Remss.

Espanol :

Durante 5 días, el pueblo de Alleins vivirá las fiestas de San Pedro

Participe en la tradicional procesión de antorchas, dirigida por la Peña Remss.

