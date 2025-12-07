Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre Labenne
Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre Labenne dimanche 7 décembre 2025.
Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre
Place de la République Labenne Landes
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Dimanche 7 décembre
10h30 Messe avec la Banda Bonga
11h Ouverture des manèges
11h30 Apéritif de clôture à la salle des fêtes avec la Banda Bonga
15H Salle des Fêtes
Spectacle pour enfants suivi d’un goûter offert par le Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.
ENTRÉE GRATUITE
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 mairie@ville-labenne.fr
English :
Sunday, December 7th
10:30 am Mass with the Banda Bonga
11am Opening of rides
11:30 Closing aperitif at the Salle des Fêtes with the Banda Bonga
3pm Salle des Fêtes
Show for children followed by a snack offered by the Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.
FREE ADMISSION
German : Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre
Sonntag, 7. Dezember
10.30 Uhr Gottesdienst mit der Banda Bonga
11.00 Uhr Eröffnung der Fahrgeschäfte
11.30 Uhr Schlussaperitif in der Festhalle mit der Banda Bonga
15H Festsaal
Aufführung für Kinder mit anschließendem Imbiss, der vom Festkomitee LOUS LANDEUS angeboten wird.
FREIER EINTRITT
Italiano :
Domenica 7 dicembre
10.30 Messa con la Banda Bonga
ore 11.00 Apertura delle giostre
11.30 Aperitivo di chiusura nella sala del villaggio con la Banda Bonga
15.00 Salle des Fêtes
Spettacolo per bambini seguito da una merenda offerta dal Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.
INGRESSO GRATUITO
Espanol : Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre
Domingo 7 de diciembre
10.30h Misa con la Banda Bonga
11h Apertura de las cabalgatas
11h30 Aperitivo de clausura en la sala del pueblo con la Banda Bonga
15.00 h Sala de Fiestas
Espectáculo para niños seguido de una merienda ofrecida por el Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.
ENTRADA GRATUITA
