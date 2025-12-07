Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre Labenne

Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre

Dimanche 7 décembre

10h30 Messe avec la Banda Bonga

11h Ouverture des manèges

11h30 Apéritif de clôture à la salle des fêtes avec la Banda Bonga

15H Salle des Fêtes

Spectacle pour enfants suivi d’un goûter offert par le Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.

ENTRÉE GRATUITE

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 mairie@ville-labenne.fr

English :

Sunday, December 7th

10:30 am Mass with the Banda Bonga

11am Opening of rides

11:30 Closing aperitif at the Salle des Fêtes with the Banda Bonga

3pm Salle des Fêtes

Show for children followed by a snack offered by the Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.

FREE ADMISSION

German : Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre

Sonntag, 7. Dezember

10.30 Uhr Gottesdienst mit der Banda Bonga

11.00 Uhr Eröffnung der Fahrgeschäfte

11.30 Uhr Schlussaperitif in der Festhalle mit der Banda Bonga

15H Festsaal

Aufführung für Kinder mit anschließendem Imbiss, der vom Festkomitee LOUS LANDEUS angeboten wird.

FREIER EINTRITT

Italiano :

Domenica 7 dicembre

10.30 Messa con la Banda Bonga

ore 11.00 Apertura delle giostre

11.30 Aperitivo di chiusura nella sala del villaggio con la Banda Bonga

15.00 Salle des Fêtes

Spettacolo per bambini seguito da una merenda offerta dal Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.

INGRESSO GRATUITO

Espanol : Fêtes de Labenne Dimanche 7 décembre

Domingo 7 de diciembre

10.30h Misa con la Banda Bonga

11h Apertura de las cabalgatas

11h30 Aperitivo de clausura en la sala del pueblo con la Banda Bonga

15.00 h Sala de Fiestas

Espectáculo para niños seguido de una merienda ofrecida por el Comité des Fêtes LOUS LANDEUS.

ENTRADA GRATUITA

