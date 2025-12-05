Fêtes de Labenne Fête foraine

Fête foraine des fêtes de Labenne sur la place de la République avec de nombreux manèges. Ouverture des manèges vendredi à 16h30, samedi à 14h et dimanche à 11h.

Le Comité des Fêtes offre 3 tickets de manèges aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de LABENNE.

Demi-tarif sur certains manèges pour tout achat de tickets le vendredi 05/12 auprès des forains. .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 com@ville-labenne.fr

English :

Fête foraine des fêtes de Labenne on Place de la République with numerous rides. Rides open: Friday at 4.30pm, Saturday at 2pm and Sunday at 11am.

German : Fêtes de Labenne Fête foraine

Jahrmarkt der Feste von Labenne auf dem Place de la République mit zahlreichen Fahrgeschäften. Öffnung der Fahrgeschäfte: Freitag um 16:30 Uhr, Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 11 Uhr.

Italiano :

Festa foranea delle feste di Labenne in Place de la République con numerose giostre. Apertura delle giostre: venerdì alle 16.30, sabato alle 14.00 e domenica alle 11.00.

Espanol : Fêtes de Labenne Fête foraine

Fête foraine des fêtes de Labenne en la Place de la République con numerosas atracciones. Apertura de las atracciones: viernes a las 16.30 h, sábado a las 14 h y domingo a las 11 h.

L’événement Fêtes de Labenne Fête foraine Labenne a été mis à jour le 2025-11-24 par OTI LAS