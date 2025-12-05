Fêtes de Labenne Fête foraine Labenne
Fêtes de Labenne Fête foraine Labenne vendredi 5 décembre 2025.
Fêtes de Labenne Fête foraine
Place de la République Labenne Landes
Fête foraine des fêtes de Labenne sur la place de la République avec de nombreux manèges. Ouverture des manèges vendredi à 16h30, samedi à 14h et dimanche à 11h.
Fêtes Foraines Ouverture des manèges
05/12 16h30
06/12 14h
07/12 11h
RETRAIT DES TICKETS
Vend. 05/12 de 15h à 18h Maison du Square de la République, Salle RDC
Le Comité des Fêtes offre 3 tickets de manèges aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de LABENNE.
Demi-tarif sur certains manèges pour tout achat de tickets le vendredi 05/12 auprès des forains. .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 com@ville-labenne.fr
English :
Fête foraine des fêtes de Labenne on Place de la République with numerous rides. Rides open: Friday at 4.30pm, Saturday at 2pm and Sunday at 11am.
German : Fêtes de Labenne Fête foraine
Jahrmarkt der Feste von Labenne auf dem Place de la République mit zahlreichen Fahrgeschäften. Öffnung der Fahrgeschäfte: Freitag um 16:30 Uhr, Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 11 Uhr.
Italiano :
Festa foranea delle feste di Labenne in Place de la République con numerose giostre. Apertura delle giostre: venerdì alle 16.30, sabato alle 14.00 e domenica alle 11.00.
Espanol : Fêtes de Labenne Fête foraine
Fête foraine des fêtes de Labenne en la Place de la République con numerosas atracciones. Apertura de las atracciones: viernes a las 16.30 h, sábado a las 14 h y domingo a las 11 h.
