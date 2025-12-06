Fêtes de Labenne- Marché de Noël Labenne
Fêtes de Labenne- Marché de Noël Labenne samedi 6 décembre 2025.
Fêtes de Labenne- Marché de Noël
Place de la République Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël
Salle Mairie Sport
Toute la journée Artisans et créateurs locaux animations, maquillage, jeux et chasse au trésor (créés par les élèves des ateliers)
Marché de Noël
Salle Mairie Sport
Toute la journée Artisans et créateurs locaux animations, maquillage, jeux et chasse au trésor (créés par les élèves des ateliers)
14h 17h Collecte de jouets
10h & 17h30 Histoires animées
10h-15h Ateliers culinaires
11h-17h15 Ateliers créatifs
Inscriptions sur HelloAsso Ailleurs sous la pluie
12h-17h15 Concours Le plus beau bonhomme de pain d’épices
18h30 Spectacle de Noël .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 accueil@ville-labenne.fr
English :
Christmas Market
Salle Mairie Sport
All day Local crafts and designers entertainment, face painting, games and treasure hunt (created by workshop students)
German : Fêtes de Labenne- Marché de Noël
Weihnachtsmarkt
Rathaussaal Sport
Ganztägig Lokale Kunsthandwerker und Designer Animationen, Schminken, Spiele und Schatzsuche (von den Schülern der Workshops gestaltet)
Italiano :
Mercatino di Natale
Salle Mairie Sport
Tutto il giorno Artigianato e designer locali animazione, face painting, giochi e caccia al tesoro (creati dagli allievi del laboratorio)
Espanol : Fêtes de Labenne- Marché de Noël
Mercado de Navidad
Salle Mairie Sport
Todo el día Artesanía y diseñadores locales animación, pintura de caras, juegos y búsqueda del tesoro (creado por los alumnos del taller)
L’événement Fêtes de Labenne- Marché de Noël Labenne a été mis à jour le 2025-11-24 par OTI LAS