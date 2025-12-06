Fêtes de Labenne- Marché de Noël Labenne

Fêtes de Labenne- Marché de Noël

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël

Salle Mairie Sport

Toute la journée Artisans et créateurs locaux animations, maquillage, jeux et chasse au trésor (créés par les élèves des ateliers)

14h 17h Collecte de jouets

10h & 17h30 Histoires animées

10h-15h Ateliers culinaires

11h-17h15 Ateliers créatifs

Inscriptions sur HelloAsso Ailleurs sous la pluie

12h-17h15 Concours Le plus beau bonhomme de pain d’épices

18h30 Spectacle de Noël .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 accueil@ville-labenne.fr

English :

Christmas Market

Salle Mairie Sport

All day Local crafts and designers entertainment, face painting, games and treasure hunt (created by workshop students)

German : Fêtes de Labenne- Marché de Noël

Weihnachtsmarkt

Rathaussaal Sport

Ganztägig Lokale Kunsthandwerker und Designer Animationen, Schminken, Spiele und Schatzsuche (von den Schülern der Workshops gestaltet)

Italiano :

Mercatino di Natale

Salle Mairie Sport

Tutto il giorno Artigianato e designer locali animazione, face painting, giochi e caccia al tesoro (creati dagli allievi del laboratorio)

Espanol : Fêtes de Labenne- Marché de Noël

Mercado de Navidad

Salle Mairie Sport

Todo el día Artesanía y diseñadores locales animación, pintura de caras, juegos y búsqueda del tesoro (creado por los alumnos del taller)

