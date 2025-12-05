Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre Labenne

Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre

Place de la République Labenne Landes

19h Saint Nicolas au balcon de la Mairie

19h30 Orchestre LAB’N MUSIC

21h Soirée burgers et concert

Début des festivités le vendredi avec l’ouverture de la fête foraine dès 16H30.

19h Venue de Saint Nicolas au balcon de la Mairie

19h30 Pot d’accueil en musique avec l’Orchestre LAB’N MUSIC

21h Soirée burgers et concert à la Salle des Fêtes .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 36 36 comitefesteslabenne@laposte.net

English :

7pm Saint Nicolas on the balcony of the Town Hall

7:30pm LAB?N MUSIC Orchestra

9pm Burger night and concert

German : Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre

19 Uhr Sankt Nikolaus auf dem Balkon des Rathauses

19.30 Uhr Orchester LAB?N MUSIC

21 Uhr Burgerabend und Konzert

Italiano :

19.00 San Nicola sul balcone del Municipio

19.30 Orchestra LAB?N MUSIC

ore 21.00 Serata Burger e concerto

Espanol : Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre

19.00 h San Nicolás en el balcón del Ayuntamiento

19.30h Orquesta LAB?N MUSIC

21.00 h Noche de hamburguesas y concierto

