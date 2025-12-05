Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre Labenne
Place de la République Labenne Landes
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Début des festivités le vendredi avec l’ouverture de la fête foraine dès 16H30.
19h Venue de Saint Nicolas au balcon de la Mairie
19h30 Pot d’accueil en musique avec l’Orchestre LAB’N MUSIC
21h Soirée burgers et concert à la Salle des Fêtes .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 36 36 comitefesteslabenne@laposte.net
English :
7pm Saint Nicolas on the balcony of the Town Hall
7:30pm LAB?N MUSIC Orchestra
9pm Burger night and concert
German : Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre
19 Uhr Sankt Nikolaus auf dem Balkon des Rathauses
19.30 Uhr Orchester LAB?N MUSIC
21 Uhr Burgerabend und Konzert
Italiano :
19.00 San Nicola sul balcone del Municipio
19.30 Orchestra LAB?N MUSIC
ore 21.00 Serata Burger e concerto
Espanol : Fêtes de Labenne Ouverture des fêtes vendredi 5 décembre
19.00 h San Nicolás en el balcón del Ayuntamiento
19.30h Orquesta LAB?N MUSIC
21.00 h Noche de hamburguesas y concierto
