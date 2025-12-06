Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre Labenne

Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre

Place de la République Labenne Landes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Samedi 6 décembre

Marché de Noël/Manège/Collecte de jouets/Ateliers créatifs et culinaires/Concours/Spectacle de Noël

20h00 -1h30 SOIRÉE TARTIFLETTE

Samedi 6 décembre

10h-21h Marché de Noël Salle Mairie Sport

14h Ouverture des manèges

14h-17h Collecte de jouets

10h & 17h Histoires animées

10h-15h Ateliers culinaires

11h-17h Ateliers créatifs

12h-17h15 Concours le plus beau bonhomme de pain d’épices

18h30 SPECTACLE DE NOËL

20h00 -1h30 SOIRÉE TARTIFLETTE

Salle des Fêtes

Soirée en partenariat avec le Comité des Fêtes, animée par DJ Jeff

Tarifs Adultes 12€ Enfants 8€

Tartiflette tarte aux fruits café

Réservations 01 et 02 dec. Salle R 18h00 à 20h00 ou sur HelloAsso Comité des Fêtes Lous Landeus

Recette reversée à l’AFM-TÉLÉTHON .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 mairie@ville-labenne.fr

English :

Saturday December 6

Christmas market/carousel/toy collection/creative and culinary workshops/contests/Christmas show

8:00 pm -1:30 am TARTIFLET EVENING

German : Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre

Samstag, 6. Dezember

Weihnachtsmarkt/Manège/Spielsachen sammeln/Kreative und kulinarische Workshops/Wettbewerbe/Weihnachtsshow

20.00 -1.30 Uhr TARTIFLETTENABEND

Italiano :

Sabato 6 dicembre

Mercatino di Natale/carosello/raccolta di giocattoli/laboratori creativi e culinari/concorso/spettacolo natalizio

20.00-13.30 SERATA TARTIFETTA

Espanol : Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre

Sábado 6 de diciembre

Mercado navideño/carrusel/recogida de juguetes/talleres creativos y culinarios/concursos/espectáculo navideño

20.00-13.30 TARDE DE TARIFETAS

