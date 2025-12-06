Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre Labenne
Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre Labenne samedi 6 décembre 2025.
Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre
Place de la République Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Samedi 6 décembre
Marché de Noël/Manège/Collecte de jouets/Ateliers créatifs et culinaires/Concours/Spectacle de Noël
20h00 -1h30 SOIRÉE TARTIFLETTE
Samedi 6 décembre
10h-21h Marché de Noël Salle Mairie Sport
14h Ouverture des manèges
14h-17h Collecte de jouets
10h & 17h Histoires animées
10h-15h Ateliers culinaires
11h-17h Ateliers créatifs
12h-17h15 Concours le plus beau bonhomme de pain d’épices
18h30 SPECTACLE DE NOËL
20h00 -1h30 SOIRÉE TARTIFLETTE
Salle des Fêtes
Soirée en partenariat avec le Comité des Fêtes, animée par DJ Jeff
Tarifs Adultes 12€ Enfants 8€
Tartiflette tarte aux fruits café
Réservations 01 et 02 dec. Salle R 18h00 à 20h00 ou sur HelloAsso Comité des Fêtes Lous Landeus
Recette reversée à l’AFM-TÉLÉTHON .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 mairie@ville-labenne.fr
English :
Saturday December 6
Christmas market/carousel/toy collection/creative and culinary workshops/contests/Christmas show
8:00 pm -1:30 am TARTIFLET EVENING
German : Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre
Samstag, 6. Dezember
Weihnachtsmarkt/Manège/Spielsachen sammeln/Kreative und kulinarische Workshops/Wettbewerbe/Weihnachtsshow
20.00 -1.30 Uhr TARTIFLETTENABEND
Italiano :
Sabato 6 dicembre
Mercatino di Natale/carosello/raccolta di giocattoli/laboratori creativi e culinari/concorso/spettacolo natalizio
20.00-13.30 SERATA TARTIFETTA
Espanol : Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre
Sábado 6 de diciembre
Mercado navideño/carrusel/recogida de juguetes/talleres creativos y culinarios/concursos/espectáculo navideño
20.00-13.30 TARDE DE TARIFETAS
L’événement Fêtes de Labenne- Samedi 6 décembre Labenne a été mis à jour le 2025-11-24 par OTI LAS