Fêtes de Labenne-Téléthon Labenne
Fêtes de Labenne-Téléthon Labenne vendredi 5 décembre 2025.
Fêtes de Labenne-Téléthon
Place de la République Labenne Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
Pendant les trois jours des fêtes de Labenne, les associations labennaises se mobilisent pour le Téléthon. Rejoignez les ! Demandez le programme.
Pendant les fêtes de Labenne, les associations labennaises se mobilisent pour le Téléthon. Rejoignez les !
Vendredi 5 décembre
20h Concours de tarot Maison du square de la République
20h30 Nuit du jeu Salle Carré d’As
Samedi 6 décembre
9h 12h Fitness Tonique & Zen vente de gâteaux/ Intermarché
14h Labenne à Jeux
Tournoi de belote Salle P
Tournoi de scrabble duplicate Salle Carré d’As/5€ de participation
Tous les dons des animations proposées seront reversés à l’AFM TELETHON .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60
English :
During the three days of Labenne’s festivals, Labenne’s associations are mobilizing for the Telethon. Join them! Ask for the program.
German : Fêtes de Labenne-Téléthon
Während der drei Tage der Festtage in Labenne mobilisieren sich die Laberner Vereine für den Telethon. Schließen Sie sich ihnen an! Fordern Sie das Programm an.
Italiano :
Durante i tre giorni delle feste di Labenne, le associazioni di Labenne si mobilitano per Telethon. Unisciti a loro! Chiedete il programma.
Espanol : Fêtes de Labenne-Téléthon
Durante los tres días de las fiestas de Labenne, las asociaciones de Labenne se movilizan para el Teletón. Únase a ellos Pida el programa.
L’événement Fêtes de Labenne-Téléthon Labenne a été mis à jour le 2025-11-24 par OTI LAS