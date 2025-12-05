Fêtes de Labenne-Téléthon

Place de la République Labenne Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Pendant les trois jours des fêtes de Labenne, les associations labennaises se mobilisent pour le Téléthon. Rejoignez les ! Demandez le programme.

Vendredi 5 décembre

20h Concours de tarot Maison du square de la République

20h30 Nuit du jeu Salle Carré d’As

Samedi 6 décembre

9h 12h Fitness Tonique & Zen vente de gâteaux/ Intermarché

14h Labenne à Jeux

Tournoi de belote Salle P

Tournoi de scrabble duplicate Salle Carré d’As/5€ de participation

Tous les dons des animations proposées seront reversés à l’AFM TELETHON .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60

English :

During the three days of Labenne’s festivals, Labenne’s associations are mobilizing for the Telethon. Join them! Ask for the program.

German : Fêtes de Labenne-Téléthon

Während der drei Tage der Festtage in Labenne mobilisieren sich die Laberner Vereine für den Telethon. Schließen Sie sich ihnen an! Fordern Sie das Programm an.

Italiano :

Durante i tre giorni delle feste di Labenne, le associazioni di Labenne si mobilitano per Telethon. Unisciti a loro! Chiedete il programma.

Espanol : Fêtes de Labenne-Téléthon

Durante los tres días de las fiestas de Labenne, las asociaciones de Labenne se movilizan para el Teletón. Únase a ellos Pida el programa.

L’événement Fêtes de Labenne-Téléthon Labenne a été mis à jour le 2025-11-24 par OTI LAS