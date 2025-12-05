Fêtes de Labenne & Téléthon

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Les traditionnelles Fêtes de Labenne reviennent le 1er week-end de décembre toujours en lien avec le Téléthon pour un moment placé sous le signe de la solidarité et du partage !

Les traditionnelles Fêtes de Labenne reviennent le 1er week-end de décembre toujours en lien avec le Téléthon pour un moment placé sous le signe de la solidarité et du partage !

Au programme un marché de noël, des animations, une soirée burgers frites, une soirée tartiflette, la fête foraine, des tournois en faveur du téléthon… Toutes les informations sur le site internet de la Commune. .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 accueil@ville-labenne.fr

English : Fêtes de Labenne & Téléthon

The traditional Fêtes de Labenne return on the 1st weekend of December, always in conjunction with the Telethon, for a time of solidarity and sharing!

German : Fêtes de Labenne & Téléthon

Die traditionellen Fêtes de Labenne kehren am ersten Dezemberwochenende zurück, immer in Verbindung mit dem Telethon, für einen Moment im Zeichen der Solidarität und des Teilens!

Italiano :

Il primo fine settimana di dicembre tornano le tradizionali Fêtes de Labenne, sempre in concomitanza con Telethon, per un momento di solidarietà e condivisione!

Espanol : Fêtes de Labenne & Téléthon

El 1er fin de semana de diciembre vuelven las tradicionales Fiestas de Labenne, de nuevo en colaboración con el Telemaratón, para un momento de solidaridad y de compartir

L’événement Fêtes de Labenne & Téléthon Labenne a été mis à jour le 2025-11-21 par OTI LAS