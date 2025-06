Fêtes de Lacq – Lacq 21 juin 2025 09:30

Marche au profit d’une association.

12h Grillades.

15h Course landaise, ganaderia Dargelos avec buvette et banda Los Ensorelhats.

18h Messe et dépôt de gerbe.

19h15 Apéritif.

20h30 Repas.

23h Grand feu d’artifice.

23h30 Animation DJ Box’Son. .

Salle des fêtes

Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 17 81 55 comitedesfetesdelacq@hotmail.com

