Fêtes de LACRABE Lacrabe

Fêtes de LACRABE Lacrabe vendredi 12 septembre 2025.

Fêtes de LACRABE

Dans le village Lacrabe Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-12

Au programme de ce week-end festif , de nombreuses animations repas animé, concours de pêche, apéritif grillades, concours de pétanque en doublette, animations pour les enfants ( structure gonflable et jeux en bois), soirée moules-frites, vin d’honneur en musique et repas de producteurs de pays.

Venez nombreux fêter ce week-end festifs !!

> Vendredi 12 septembre à 20h30 Grand Repas d’ouverture animé par lesle groupe Loaziz Akustic (melon-jambon, anguilles à la persillade, entrecôte, pommes grenailles, salade-fromage, tarte aux pommes, café (7€/17€)

> Samedi 13 septembre 8h30- Concours de pêche au lac route de Poudenx (10€ / 6€) ; 12h- apéritif grillades ; 14h30-concours de pétanque en doublette (6€) ; 15h30- animation gratuite pour les enfants; 20h- soirée moules-frites animée par le Comité (10€/ 6€)

> Dimanche 14 septembre 11h- messe en musique animée par l’Harmonie de Samadet ; 12h15- vin d’honneur ; 13h repas de producteurs locaux.

Venez nombreux ! .

Dans le village Lacrabe 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 51 15 76 cdf.lacrabe@gmail.com

English : Fêtes de LACRABE

The program for this festive weekend includes a lively meal, a fishing competition, a grilled aperitif, a two-person pétanque competition, children’s entertainment (inflatable structure and wooden games), a mussels and French fries evening, a musical vin d’honneur and a meal from local producers.

German : Fêtes de LACRABE

Auf dem Programm dieses Festwochenendes stehen zahlreiche Animationen: Animiertes Essen, Angelwettbewerb, Grill-Aperitif, Boule-Wettbewerb im Doppelpack, Animationen für Kinder (Hüpfburg und Holzspiele), Abend mit Muscheln und Pommes frites, Ehrenwein mit Musik und Essen von Erzeugern aus der Region.

Italiano :

Il programma di questo fine settimana di festa prevede un pasto vivace, una gara di pesca, un aperitivo alla brace, una gara di bocce per due persone, attività per bambini (castello gonfiabile e giochi in legno), una serata a base di cozze e patatine, un vin d’honneur con musica e una cena con i produttori locali.

Espanol : Fêtes de LACRABE

En el programa de este fin de semana festivo: una comida animada, un concurso de pesca, un aperitivo a la barbacoa, un concurso de petanca para dos personas, actividades infantiles (castillo hinchable y juegos de madera), una velada a base de mejillones y patatas fritas, un vin d’honneur con música y una comida con productores locales.

L’événement Fêtes de LACRABE Lacrabe a été mis à jour le 2025-08-30 par Landes Chalosse