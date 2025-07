Fêtes de Lagruère Lagruère

Le Comité des Fêtes de Lagruère organise la Fête du village et vous propose de nombreuses Animations durant ces 2 jours.

– Samedi 19 à 18h Démonstration de danse country et à 20h Repas escargolade

– Dimanche 20 juillet à 9h Concours de pêche 10h Randonnée pédestre 6km 12h30 Restauration formule grillade 14h Olympiades 18h30 Apéritif offert 20h Soirée grillade. .

Au village Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 61 72 72

English : Fêtes de Lagruère

The Comité des Fêtes de Lagruère organizes the Village Fete and offers a wide range of entertainment over the 2 days.

German : Fêtes de Lagruère

Das Festkomitee von Lagruère organisiert das Dorffest und bietet Ihnen während dieser zwei Tage zahlreiche Animationen an.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Lagruère organizza la Festa del Villaggio e offrirà un’ampia gamma di intrattenimenti durante i due giorni.

Espanol : Fêtes de Lagruère

El Comité des Fêtes de Lagruère organiza la Fiesta del Pueblo y ofrecerá un amplio abanico de espectáculos durante los 2 días.

