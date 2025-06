Fêtes de Lannemezan Au Vestiaire Café – Au vestiaire Café Lannemezan 20 juin 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Fêtes de Lannemezan Au Vestiaire Café Au vestiaire Café 87 Rue Alsace-Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-22

2025-06-20

Pour les fêtes de Lannemezan, Au Vestiaire Café organise de nombreuses animations !

Vendredi 20 juin

21h Diffusion 1/2 finale du TOP 14 suivi d’une soirée festive et dansante animée par DJ GAZOLINA

Samedi 21 juin

21h00 Diffusion 1/2 finale du TOP 14 suivi d’une soirée festive et dansante animée par DISCO DIVA

Dimanche 23 juin

18h00 Apéro concert et tapas animé par le groupe LA KLICK

Au vestiaire Café 87 Rue Alsace-Lorraine

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41 vestiairecafe@hotmail.com

English :

Au Vestiaire Café is organizing a whole host of events for the Lannemezan festivities!

Friday June 20 :

9pm Broadcast of the TOP 14 1/2 final, followed by a festive evening of dancing hosted by DJ GAZOLINA

Saturday June 21 :

9:00 pm Broadcast of the TOP 14 1/2 final followed by a festive evening of dancing hosted by DISCO DIVA

Sunday June 23 :

6:00 p.m. Aperitif concert and tapas hosted by the group LA KLICK

German :

Für die Feste in Lannemezan organisiert Au Vestiaire Café zahlreiche Animationen!

Freitag, den 20. Juni :

21 Uhr Übertragung 1/2 Finale des TOP 14, gefolgt von einem festlichen Abend mit Tanz, der von DJ GAZOLINA moderiert wird

Samstag, 21. Juni :

21:00 Uhr Übertragung 1/2 Finale des TOP 14 gefolgt von einem festlichen Abend mit Tanz, der von DISCO DIVA moderiert wird

Sonntag, den 23. Juni :

18.00 Uhr Apérokonzert und Tapas, musikalisch begleitet von der Gruppe LA KLICK

Italiano :

Au Vestiaire Café organizza una serie di eventi per le feste di Lannemezan!

Venerdì 20 giugno:

ore 21:00 Trasmissione della finale del TOP 14 1/2, seguita da una serata di ballo con DJ GAZOLINA

Sabato 21 giugno :

21.00 Trasmissione della finale TOP 14 1/2 seguita da una festosa serata danzante condotta da DISCO DIVA

Domenica 23 giugno :

18.00 Concerto aperitivo e tapas a cura del gruppo LA KLICK

Espanol :

Au Vestiaire Café organiza toda una serie de actos con motivo de las fiestas de Lannemezan

Viernes 20 de junio :

21:00 h Retransmisión de la final del TOP 14 1/2, seguida de una noche festiva de baile amenizada por DJ GAZOLINA

Sábado 21 de junio :

21:00 h Retransmisión de la final del TOP 14 1/2 seguida de una velada festiva de baile conducida por DISCO DIVA

Domingo 23 de junio :

18.00 h Concierto de aperitivo y tapas a cargo del grupo LA KLICK

