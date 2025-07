Fêtes de Laruns Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

21h Concert avec le groupe « Notorious » Notorious ce sont cinq jeunes musiciens Bordelais qui captivent le public avec leur son Pop tantôt Motown, tantôt Californien, toujours festif et dynamique ! Un répertoire de reprises chantées en français et anglais, dansantes et connues de tous avec des artistes tels que Bruno Mars, Michael Jackson, Bob Marley, Coldplay, Téléphone, Maroon 5, AC/DC et bien d’autres.

23h-4h Bal animé par le podium « Insomnia » .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr

