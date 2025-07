Fêtes de Laruns Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

15h Course des serveurs

19h bal ossalois sur la place

21h Concert du groupe « Planet tubes » Le Planet Tubes vous fera revivre les plus grands tubes du disco à aujourd’hui en passant par les années 80-90 et 2000. 10, 5 ou 3 artistes sur scène pour une ambiance ultra …

23h 4h Bal animé par le podium « Limited »

00h Reprise du bal ossalois sur la place .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr

