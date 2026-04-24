Mauvezin-d’Armagnac

Fêtes de l’Ascension

Mauvezin-d’Armagnac Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-13

Célébrez l’Ascension sous le signe de la fête et du partage ! Mauvezin d’Armagnac s’anime avec un programme pétillant où traditions landaises, saveurs gourmandes et ambiance banda s’unissent pour vous faire vibrer.

Célébrez l’Ascension sous le signe de la fête et du partage ! Mauvezin d’Armagnac s’anime avec un programme pétillant où traditions landaises, saveurs gourmandes et ambiance banda s’unissent pour vous faire vibrer.

– Mercredi 13 Ouverture des festivités avec la Messe de l’Ascension (18h) suivie de l’apéritif offert par la municipalité.

– Jeudi 14 Journée champêtre au Moulin ! Dès 8h30, savourez le déjeuner à la ventrèche avant le concours de pêche ou la randonnée. À midi, place au repas bodega animé par la banda Pitchouri d’Estang (Paella, 17€). L’après-midi se prolonge avec des jeux (belote, tarot, ping-pong, baby-foot, …).

– Vendredi 15 Clôture gourmande dès 20h avec la soirée Food Truck Chez Titoun’s (spécialités belges) et animation DJ Alg.

Pensez à réserver vos repas avant le 9 Mai. .

Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 04 01

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English :

Celebrate Ascension Day with festivities and sharing! Mauvezin d’Armagnac comes alive with a sparkling program where Landes traditions, gourmet flavors and a banda atmosphere combine to thrill you.

L’événement Fêtes de l’Ascension Mauvezin-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Landes d’Armagnac