Fêtes de Lesgor Lesgor
Fêtes de Lesgor Lesgor vendredi 8 mai 2026.
Lesgor
Fêtes de Lesgor
Lesgor Landes
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Vivez 3 jours de festivités ! Vendredi repas, jeux et soirée tapas. Samedi rando, tournoi de basket, pétanque, animations enfants, grand repas champêtre et ambiance bodega. Dimanche Run & Bike (22km) en pleine nature, repas et spectacle burlesque de la Famille Tatin.
Vendredi 8 Mai
12h Repas du Carriou Moules/Frites
15h Jeux inter-associations
18h Apéritif du comité
19h Soirée tapas au Carriou Animée par 4rreredj
SAMEDI 9 MAI
9h Randonnée pédestre organisée par Touts Amics
10h Tournoi de basket au city stade
12h Grillades du comité à la Bodega
14h30 Concours de pétanque en doublette sur invitation
15h Après-midi des enfants avec maquillage artistique L’Ilo Enfants & Spectacle Paulo magicien
18h Messe
19h30 Repas champêtre du comité animé par Brass Band Les Perturbés
23h Bodega animée par Les Perturbés
DIMANCHE 10 MAI
9h RUN & BIKE, 22km en pleine nature !
12h Repas du Comité
15h La famille Tatin Spectacle burlesque de Jérôme Tatin .
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54
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English : Fêtes de Lesgor
Enjoy 3 days of festivities! Friday: meal, games and tapas evening. Saturday: hike, basketball tournament, pétanque, children’s entertainment, great country meal and bodega atmosphere. Sunday: Run & Bike (22km) in the countryside, meal and burlesque show by the Tatin Family.
L’événement Fêtes de Lesgor Lesgor a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas
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