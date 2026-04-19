Lesgor

Fêtes de Lesgor

Lesgor Landes

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Vivez 3 jours de festivités ! Vendredi repas, jeux et soirée tapas. Samedi rando, tournoi de basket, pétanque, animations enfants, grand repas champêtre et ambiance bodega. Dimanche Run & Bike (22km) en pleine nature, repas et spectacle burlesque de la Famille Tatin.

Vendredi 8 Mai

12h Repas du Carriou Moules/Frites

15h Jeux inter-associations

18h Apéritif du comité

19h Soirée tapas au Carriou Animée par 4rreredj

SAMEDI 9 MAI

9h Randonnée pédestre organisée par Touts Amics

10h Tournoi de basket au city stade

12h Grillades du comité à la Bodega

14h30 Concours de pétanque en doublette sur invitation

15h Après-midi des enfants avec maquillage artistique L’Ilo Enfants & Spectacle Paulo magicien

18h Messe

19h30 Repas champêtre du comité animé par Brass Band Les Perturbés

23h Bodega animée par Les Perturbés

DIMANCHE 10 MAI

9h RUN & BIKE, 22km en pleine nature !

12h Repas du Comité

15h La famille Tatin Spectacle burlesque de Jérôme Tatin .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54

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English : Fêtes de Lesgor

Enjoy 3 days of festivities! Friday: meal, games and tapas evening. Saturday: hike, basketball tournament, pétanque, children’s entertainment, great country meal and bodega atmosphere. Sunday: Run & Bike (22km) in the countryside, meal and burlesque show by the Tatin Family.

L’événement Fêtes de Lesgor Lesgor a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas