Fêtes de l’été Plainfaing

Fêtes de l’été Plainfaing

Fêtes de l’été Plainfaing vendredi 11 juillet 2025.

Fêtes de l’été

Place du village Plainfaing Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 17:30:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Marché nocturne, restauration, buvette et concerts gratuits à partir de 21h :

11 juillet avec le groupe « YOU POP »

18 juillet avec le groupe « TEXAS SPIRIT »

25 juillet avec le groupe « RAVINALA »

01 août avec le groupe « TRIBUTE ABBA »

08 août avec le groupe » TRIBUTE SCORPIONS »

15 août avec DJ Ludovic Chopat suivi d’un feu d’artifice (sous réserve d’une météo clémente)Tout public

0 .

Place du village Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 47 30 plainfartsproduction@gmail.com

English :

Night market, food, refreshments and free concerts from 9pm:

july 11 with the band « YOU POP

july 18 with the band « TEXAS SPIRIT

july 25 with the band « RAVINALA

august 01 with the band « TRIBUTE ABBA

august 08 with TRIBUTE SCORPIONS

august 15 with DJ Ludovic Chopat followed by fireworks (weather permitting)

German :

Nachtmarkt, Essen, Trinken und kostenlose Konzerte ab 21 Uhr :

11. Juli mit der Gruppe « YOU POP »

18. Juli mit der Band « TEXAS SPIRIT »

25. Juli mit der Gruppe « RAVINALA »

01. August mit der Gruppe « TRIBUTE ABBA »

08. August mit der Gruppe « TRIBUTE SCORPIONS »

15. August mit DJ Ludovic Chopat, gefolgt von einem Feuerwerk (vorbehaltlich guten Wetters)

Italiano :

Mercato notturno, cibo, rinfreschi e concerti gratuiti dalle 21.00:

11 luglio con il gruppo YOU POP

18 luglio con TEXAS SPIRIT

25 luglio con il gruppo « RAVINALA

01 agosto con il gruppo « TRIBUTE ABBA

08 agosto con i TRIBUTE SCORPIONS

15 agosto con il DJ Ludovic Chopat seguito da fuochi d’artificio (tempo permettendo)

Espanol :

Mercado nocturno, comida, refrescos y conciertos gratuitos a partir de las 21.00 h:

11 de julio con el grupo YOU POP

18 de julio con TEXAS SPIRIT

25 de julio con el grupo « RAVINALA

01 de agosto con el grupo « TRIBUTE ABBA

08 de agosto con TRIBUTE SCORPIONS

15 de agosto con DJ Ludovic Chopat seguido de fuegos artificiales (si el tiempo lo permite)

L’événement Fêtes de l’été Plainfaing a été mis à jour le 2025-07-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES