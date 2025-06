Fêtes de Lourdes LOURDES Lourdes 27 juin 2025 07:00

Les fêtes de Lourdes sont de retour au jardin des Tilleuls du 27 au 30 juin 2025 !

Concerts, animations, casetas… tout un programme !

>> Vendredi 27 juin :

– 11 h 2 h Casetas ;

– 18 h Ouverture des fêtes, Spectacle de danse avec MC 226, Jab Danse, Cie Confidences, Arte, Andaluz Media Luna et Cie Norah, Loustau Vainqueurs du concours Mars Bleu ;

– 19 h 30 discours et remise des clés de la Ville par M. le Maire ;

– 19h Graine de samba batucada percussions brésiliennes ;

– 21h Un p’tit gars du coin concert rock, reggae et ska ;

– 22h30 soirée mousse et DJ podium Te’omax.

>> Samedi 28 juin :

– 11 h 2 h Casetas ;

– 14h pêche pour les enfants suivie d’un goûter pour les moins de 12 ans avec les Pêcheurs du Lavedan ;

– 15h30 bataille ball pour enfants, après-midi sport avec BB Sport et Animation ;

– 18h30 Mister Team fanfare groove et funky music ;

– 20h Jamcat concert ;

– 22h45 Toro de fuego ;

– 23h soirée années 80.

>> Dimanche 29 juin :

– 8h 11h pêche gratuite pour le trophée Norbert Pires, suivi d’un moment convivial avec les Pêcheurs du Lavedan ;

– 12h30 14h apéritif musical avec l’Alliance Musicale de Lourdes et verre de l’amitié offert par la Ville de Lourdes ;

– 16h boum pour enfants par BB Sport et Animation ;

– 18h30 les Konki’sador fanfare

– 20h30 Macadam Farmer concert

– 22h duo de DJ’s

– 1h fermeture et fin des casetas

>> Lundi 30 juin

– 20h course cycliste nocturne organisée par Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Fête foraine du 27 juin au 6 juillet.

Stationnement gratuit durant cette période sauf sur les stationnements en zone bleue.

Programme et informations complémentaires via les coordonnées ci-dessous.

English :

The Fête de Lourdes returns to the Jardin des Tilleuls from June 27 to 30, 2025!

Concerts, entertainment, casetas… what a program!

>> Friday June 27 :

– 11 am 2 am: Casetas ;

– 6 p.m.: Opening of the festivities, Dance show with MC 226, Jab Danse, Cie Confidences, Arte, Andaluz Media Luna and Cie Norah, Loustau Winners of the Mars Bleu competition;

– 7:30 pm: speeches and presentation of the keys to the town by the Mayor;

– 7pm: Graine de samba Brazilian percussion batucada;

– 9pm: Un p’tit gars du coin rock, reggae and ska concert;

– 10:30pm: Foam party and DJ podium Te’omax.

>> Saturday, June 28 :

– 11 am 2 am: Casetas;

– 2 p.m.: children’s fishing followed by a snack for under-12s with Pêcheurs du Lavedan;

– 3:30 p.m.: children’s battle ball, sports afternoon with BB Sport et Animation;

– 6:30pm: Mister Team groove and funky music fanfare;

– 8pm: Jamcat concert;

– 22h45: Toro de fuego;

– 11pm: 80s party.

>> Sunday June 29:

– 8am 11am: free fishing for the Norbert Pires trophy, followed by a convivial moment with the Pêcheurs du Lavedan ;

– 12.30 2pm: musical aperitif with the Alliance Musicale de Lourdes, followed by a friendly drink hosted by the town of Lourdes;

– 4pm: children’s dance by BB Sport et Animation;

– 6:30pm: Konki’sador brass band

– 8:30pm: Macadam Farmer concert

– 10pm: DJ duo

– 1am: closing and end of casetas

>> Monday June 30 :

– 8pm: night cycling race organized by Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Fair from June 27 to July 6.

Free parking during this period except in blue zone parking lots.

Program and further information via the contact details below.

German :

Die Lourdes-Feste sind vom 27. bis 30. Juni 2025 wieder im Lindengarten!

Konzerte, Animationen, Casetas… ein ganzes Programm!

>> Freitag, den 27. Juni :

– 11 h 2 h: Casetas ;

– 18 Uhr: Eröffnung der Feste, Tanzshow mit MC 226, Jab Danse, Cie Confidences, Arte, Andaluz Media Luna und Cie Norah, Loustau Gewinner des Wettbewerbs Mars Bleu ;

– 19.30 Uhr: Rede und Übergabe der Schlüssel der Stadt durch den Bürgermeister ;

– 19 Uhr: Graine de samba Batucada brasilianische Perkussion ;

– 21.00 Uhr: Un p’tit gars du coin Rock-, Reggae- und Ska-Konzert ;

– 22.30 Uhr: Schaumparty und DJ-Podium Te’omax.

>> Samstag, den 28. Juni :

– 11:00 2:00 Uhr: Casetas ;

– 14 Uhr: Angeln für Kinder mit anschließendem Snack für Kinder unter 12 Jahren mit den Pêcheurs du Lavedan ;

– 15.30 Uhr: Battle Ball für Kinder, Sportnachmittag mit BB Sport et Animation ;

– 18.30 Uhr: Mister Team Fanfare Groove und Funky Music ;

– 20 Uhr: Jamcat Konzert ;

– 22.45 Uhr: Toro de fuego ;

– 23.00 Uhr: 80er-Jahre-Party.

>> Sonntag, 29. Juni:

– 8.00 11.00 Uhr: Kostenloses Angeln um die Norbert-Pires-Trophäe, anschließend gemütliches Beisammensein mit den Pêcheurs du Lavedan ;

– 12:30 14:00 Uhr: Musikalischer Aperitif mit der Alliance Musicale de Lourdes und ein von der Stadt Lourdes gestifteter Umtrunk ;

– 16.00 Uhr: Kinder-Boum von BB Sport et Animation ;

– 18.30 Uhr: die Konki’sador Blaskapelle

– 20.30 Uhr: Macadam Farmer Konzert

– 22 Uhr: DJ-Duo

– 1 Uhr: Schließung und Ende der Casetas

>> Montag, 30. Juni :

– 20 Uhr: Nächtliches Radrennen, organisiert von Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Kirmes vom 27. Juni bis zum 6. Juli.

Kostenloses Parken während dieser Zeit, außer auf Parkplätzen in der blauen Zone.

Programm und weitere Informationen über die unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il festival di Lourdes torna al Jardin des Tilleuls dal 27 al 30 giugno 2025!

Concerti, animazioni, casetas… che programma!

>> Venerdì 27 giugno :

– 11.00 2.00: Casetas;

– ore 18.00: apertura dei festeggiamenti, spettacolo di danza con MC 226, Jab Danse, Cie Confidences, Arte, Andaluz Media Luna e Cie Norah, Loustau Vincitori del concorso Mars Bleu;

– ore 19.30: discorsi e consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco;

– ore 19.00: Graine de samba batucada di percussioni brasiliane;

– ore 21.00: Un p’tit gars du coin concerto rock, reggae e ska;

– ore 22.30: Schiuma party e podio DJ Te’omax.

>> Sabato 28 giugno:

– dalle 11.00 alle 2.00: Casetas;

– 14.00: pesca per bambini seguita da una merenda per i minori di 12 anni con i Pêcheurs du Lavedan;

– ore 15.30: battle ball per bambini, pomeriggio di sport con BB Sport et Animation;

– ore 18.30: Mister Team groove e fanfara di musica funky;

– ore 20.00: Jamcat concerto;

– ore 22.45: Toro de fuego;

– ore 23.00: festa anni ’80.

>> Domenica 29 giugno:

– 8.00 11.00: pesca libera del trofeo Norbert Pires, seguita da un momento conviviale con i Pêcheurs du Lavedan;

– 12.30-14.00: aperitivo musicale con l’Alliance Musicale de Lourdes e un drink offerto dalla città di Lourdes;

– ore 16.00: danza per bambini a cura di BB Sport et Animation;

– ore 18.30: Konki’sador banda di ottoni

– ore 20.30: concerto del contadino Macadam

– ore 22.00: duo di DJ

– ore 1: chiusura e fine delle casetas

>> Lunedì 30 giugno:

– ore 20.00: gara ciclistica notturna organizzata da Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Fiera dal 27 giugno al 6 luglio.

Parcheggio gratuito durante questo periodo, tranne che nei parcheggi delle zone blu.

Programma e ulteriori informazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

El festival de Lourdes vuelve al Jardin des Tilleuls del 27 al 30 de junio de 2025

Conciertos, animaciones, casetas… ¡menudo programa!

>> Viernes 27 de junio :

– 11 h 2 h: Casetas ;

– 18.00 h: Inauguración de las fiestas, espectáculo de danza con MC 226, Jab Danse, Cie Confidences, Arte, Andaluz Media Luna y Cie Norah, Loustau Ganadores del concurso Mars Bleu;

– 19.30 h: discursos y entrega de las llaves de la ciudad por el alcalde;

– 19.00 h: Graine de samba batucada de percusión brasileña;

– 21.00 h: Un p’tit gars du coin concierto de rock, reggae y ska;

– 22.30 h: Fiesta de la espuma y podio de DJ Te’omax.

>> Sábado 28 de junio:

– 11h 2h: Casetas ;

– 14.00 h: pesca para niños seguida de una merienda para menores de 12 años con los Pêcheurs du Lavedan;

– 15.30 h: batalla campal infantil, tarde deportiva con BB Sport et Animation;

– 18.30 h: Mister Team groove y fanfarria de música funky;

– 20.00 h: concierto de Jamcat;

– 22.45 h: Toro de fuego;

– 23.00 h: Fiesta de los 80.

>> Domingo 29 de junio:

– 8.00 11.00 h: pesca libre del trofeo Norbert Pires, seguida de un momento de convivencia con los Pêcheurs du Lavedan;

– 12.30 h 14 h: aperitivo musical con la Alliance Musicale de Lourdes y copa ofrecida por la ciudad de Lourdes;

– 16.00 h: baile infantil a cargo de BB Sport et Animation;

– 18.30 h: Konki’sador banda de música

– 20.30 h: concierto de Macadam Farmer

– 22.00 h: dúo de DJ

– 1h: cierre y fin de las casetas

>> Lunes 30 de junio :

– 20 h: carrera ciclista nocturna organizada por Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Feria del 27 de junio al 6 de julio.

Aparcamiento gratuito durante este periodo excepto en los aparcamientos de zona azul.

Programa y más información en los datos de contacto indicados más abajo.

