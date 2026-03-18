Fêtes de Marinela Marinela Ciboure

Fêtes de Marinela Centre commercial Sous chapiteau Ciboure 2026-04-04

Fêtes de Marinela Marinela Ciboure samedi 4 avril 2026.

Fêtes de Marinela

Marinela Centre commercial Sous chapiteau Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

14h30 Tounoi de mus organisé par le bar Marinela
Finalistes 200€ Gagnants 400€
19h Soirée dansante Rock Dantza Cibswing-ekin au bar Egarri   .

Marinela Centre commercial Sous chapiteau Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 37 75 41  comitedesfetesdeciboure@gmail.com

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English : Fêtes de Marinela

L’événement Fêtes de Marinela Ciboure a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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