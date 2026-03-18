Fêtes de Marinela Marinela Ciboure

Fêtes de Marinela

Marinela Centre commercial Sous chapiteau Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

12h Lokakrok

14h Jeux

17h Si on chantait organisé par Lokala .

Marinela Centre commercial Sous chapiteau Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

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English : Fêtes de Marinela

L’événement Fêtes de Marinela Ciboure a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque