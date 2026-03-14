Fêtes de Marinela Marinela Ciboure
Fêtes de Marinela Marinela Ciboure lundi 6 avril 2026.
Fêtes de Marinela
Marinela Centre commercial sous chapiteau Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Repas sous chapiteau
Menu à 25€
Salade du pêcheur, poulet grillé, pommes de terre, fromage, tarte aux pommes, café, digestif et vin
Animé par Bidekoak, la Tamborrada Marinela et Ziburu Euskaldun. .
Marinela Centre commercial sous chapiteau Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com
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English : Fêtes de Marinela
L’événement Fêtes de Marinela Ciboure a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque