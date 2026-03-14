Fêtes de Marinela Marinela Ciboure

Fêtes de Marinela

Marinela Centre commercial sous chapiteau Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Repas sous chapiteau

Menu à 25€

Salade du pêcheur, poulet grillé, pommes de terre, fromage, tarte aux pommes, café, digestif et vin

Animé par Bidekoak, la Tamborrada Marinela et Ziburu Euskaldun. .

Marinela Centre commercial sous chapiteau Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

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English : Fêtes de Marinela

L’événement Fêtes de Marinela Ciboure a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque