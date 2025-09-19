Fêtes de Mendionde Mendionde

Place du village Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

16h 18h Jeux pour les enfants.

17h30, au trinquet 2 demi-finales du tournoi Elite PRO

20h Repas Bertso au Restaurant Etxebarne (bertsorariak Jon Maia eta Maialen Arzallus).

20h Repas animé par le groupe Rohkame-k au Restaurant Dermit.

22h Chouffe Gaua animé par les groupes Kalume, Xistor of the Down, Lapatina et DJ Uzkuluz. .

Place du village Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

