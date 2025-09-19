Fêtes de Mendionde Mendionde
Place du village Mendionde Pyrénées-Atlantiques
16h 18h Jeux pour les enfants.
17h30, au trinquet 2 demi-finales du tournoi Elite PRO
20h Repas Bertso au Restaurant Etxebarne (bertsorariak Jon Maia eta Maialen Arzallus).
20h Repas animé par le groupe Rohkame-k au Restaurant Dermit.
22h Chouffe Gaua animé par les groupes Kalume, Xistor of the Down, Lapatina et DJ Uzkuluz. .
Place du village Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
