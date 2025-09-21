Fêtes de Mendionde Mendionde

Fêtes de Mendionde Mendionde dimanche 21 septembre 2025.

Place du village Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

11h Apéritif des villageois animé par les chanteurs et danseurs du village

17h Groupe de danse Polliki

18h Aiko Maiko Taldea Chants kantaldi

19h Txaranga ztail Dizkobolo .

Place du village Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

