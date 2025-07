Fêtes de Mouscardès Mouscardès

Fêtes de Mouscardès Mouscardès jeudi 24 juillet 2025.

Fêtes de Mouscardès

Mouscardès Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-24

Venez profiter de 4 jours de fêtes à Mouscardès !

Du jeudi soir au dimanche soir, au programme loto bingo, apéritifs, marché gourmand, bodégas animées par DJ Flo, jeux pour enfants, courses landaises.

Venez profiter de 4 jours de fêtes à Mouscardès !

Jeudi

-20h30: grand loto bingo avec bar et restauration sur place.

Vendredi

-19h: marché gourmand avec Food trucks

-21h: concert gratuit de Kamino

-23h30: Bodéga

Samedi

-9h30: Rallye des sens

– 12h: Apéritif et grillades

– 10h: jeux pour enfants

-19h: repas champêtre

-23h30: retraite aux flambeaux

-00h: badega animée par DJ Flo

Dimanche

– 11h: messe en musique

– 12h: apéritif

– 21h30: Course Landaise Ganadéria Noguès .

Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 43 15 26

English : Fêtes de Mouscardès

Come and enjoy 4 days of festivities in Mouscardès!

From Thursday evening to Sunday evening: bingo lotto, aperitifs, gourmet market, bodegas with DJ Flo, children’s games, Landes races.

German : Fêtes de Mouscardès

Genießen Sie vier Tage lang ein Fest in Mouscardès!

Von Donnerstagabend bis Sonntagabend stehen auf dem Programm: Bingo-Lotto, Aperitifs, Gourmetmarkt, von DJ Flo moderierte Bodégas, Spiele für Kinder, Landaises-Rennen.

Italiano :

Venite a godervi 4 giorni di festa a Mouscardès!

Da giovedì sera a domenica sera, il programma prevede tombola, aperitivi, mercato gastronomico, bodegas con DJ Flo, giochi per bambini e gare di Landes.

Espanol : Fêtes de Mouscardès

¡Venga a disfrutar de 4 días de fiesta en Mouscardès!

Del jueves por la noche al domingo por la noche, el programa incluye bingo, aperitivos, mercado gastronómico, bodegas con DJ Flo, juegos infantiles y carreras de las Landas.

L’événement Fêtes de Mouscardès Mouscardès a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans