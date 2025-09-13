Fêtes de Notre-Dame de Pitié Marignane

Fêtes de Notre-Dame de Pitié Marignane samedi 13 septembre 2025.

Fêtes de Notre-Dame de Pitié

Samedi 13 septembre 2025.

– A 11h Messe de la nativité de la Vierge, à la chapelle Notre-Dame de Pitié.

– A 17h30 Procession de Notre-Dame de Pitié (départ du rond-point de Sainte-Anne). Bénédiction de la Cadière.

Accueil de Notre-Dame de Pitié en l’église Saint-Nicolas, et messe à 18h30.

Samedi 20 septembre 2025.

Dans la matinée Atelier et messe en l’église Saint-Laurent Imbert suivis d’un apéritif.

Dimanche 21 septembre 2025.

A 14h Activités pour tous.

A 16h Goûter.

A 17h Remontée de la Vierge à la chapelle Notre-Dame de Pitié (procession du parking du bas de la chapelle) et messe sur l’esplanade de la colline. A l’issue apéritif offert. Divers lieux à Marignane Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des fêtes de Notre-Dame de Pitié messes et processions en l’honneur de la Vierge Marie, bénédiction de la Cadière, animations musicales et activités pour tous.

Partage et convivialité seront au rendez-vous !

La chapelle Notre-Dame de Pitié a été construite après 1635 à la suite d’un souhait des Marignanais épargnés par de fortes inondations sur les rives de l’étang de Berre. Les fidèles y placèrent une statue de la Vierge ainsi que beaucoup d’ex-voto et promettaient qu’une procession solennelle se déroulerait dans la ville chaque année. .

Divers lieux à Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

English :

Notre-Dame de Pitié celebrations: masses and processions in honor of the Virgin Mary, blessing of La Cadière, musical entertainment and activities for all.

Sharing and conviviality are the order of the day!

German :

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu Notre-Dame de Pitié: Messen und Prozessionen zu Ehren der Jungfrau Maria, Segnung von La Cadière, musikalische Unterhaltung und Aktivitäten für alle.

Austausch und Geselligkeit werden im Mittelpunkt stehen!

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni di Notre-Dame de Pitié: messe e processioni in onore della Vergine Maria, benedizione della Cadière, intrattenimento musicale e attività per tutti.

Condivisione e convivialità saranno all’ordine del giorno!

Espanol :

En el marco de las celebraciones de Notre-Dame de Pitié: misas y procesiones en honor de la Virgen María, bendición de La Cadière, animaciones musicales y actividades para todos.

Compartir y convivir estarán a la orden del día

L’événement Fêtes de Notre-Dame de Pitié Marignane a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Marignane