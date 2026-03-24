Fêtes de Pâques

Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

A Créon d’Armagnac, Pâques est une grande fête qui se partage et donne l’occasion de se réunir !

A Créon d’Armagnac, Pâques est une grande fête qui se partage et donne l’occasion de se réunir ! Au programme des festivités 2026

– Vendredi 3 Soirée foodtruck Coco Bohème à partir de 19h.

– Samedi 4 Chasse au trésor pour les enfants (sur réservation) à partir de 15h suivi d’un goûter devant le Château de Créon, puis à 20h30 place au Concours de belote.

– Dimanche 5 Chasse aux oeufs pour les enfants à 11h devant la salle des fêtes, puis Loto traditionnel à 15h, suivi d’un repas Beefsteakade (sur réservation avant le 29 Mars) à 20h et d’un bal disco à 23h

– Lundi 21 Concours de Pêche avec lâcher de truites à 9h (inscription & déjeuner à partir de 8h30) .

Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 81 76

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English : Fêtes de Pâques

In Créon d’Armagnac, Easter is a great festival for sharing and getting together!

L’événement Fêtes de Pâques Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Landes d’Armagnac