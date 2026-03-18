Fêtes de Pâques Dans le Village Fauillet

Fêtes de Pâques

Dans le Village Au Bourg Fauillet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Fêtes de Pâques Vide-greniers, Chasse aux œufs de Pâques et Animations…

Fêtes de Pâques de Fauillet

Samedi 4 avril

– 19h Soirée, reaps et aniamtion musicale (sur réservation au 06.77.29.02.54).

Dimanche 5 avril

– 7h30 Vide-greniers (Réservation 06.86.51.79.54).

– 11h Chasse aux œufs de Pâques

– 11h30 apéro Fauillestayre (restauration sur place)

– 14h Canon à bonbons et démo de majorette

– Animation musicale

Lundi 6 avril

– 13h30 Course de vélo.

Fête Foraine et buvette tout le week-end. .

Dans le Village Au Bourg Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 29 02 54 comitedesfetesfauillet@outlook.com

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English : Fêtes de Pâques

Easter festivities: Garage Sale, Easter Egg Hunt and Animations…

L’événement Fêtes de Pâques Fauillet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne