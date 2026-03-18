Fêtes de Pâques Dans le Village Fauillet
Fêtes de Pâques Dans le Village Fauillet samedi 4 avril 2026.
Fêtes de Pâques
Dans le Village Au Bourg Fauillet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Fêtes de Pâques Vide-greniers, Chasse aux œufs de Pâques et Animations…
Fêtes de Pâques de Fauillet
Samedi 4 avril
– 19h Soirée, reaps et aniamtion musicale (sur réservation au 06.77.29.02.54).
Dimanche 5 avril
– 7h30 Vide-greniers (Réservation 06.86.51.79.54).
– 11h Chasse aux œufs de Pâques
– 11h30 apéro Fauillestayre (restauration sur place)
– 14h Canon à bonbons et démo de majorette
– Animation musicale
Lundi 6 avril
– 13h30 Course de vélo.
Fête Foraine et buvette tout le week-end. .
Dans le Village Au Bourg Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 29 02 54 comitedesfetesfauillet@outlook.com
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English : Fêtes de Pâques
Easter festivities: Garage Sale, Easter Egg Hunt and Animations…
L’événement Fêtes de Pâques Fauillet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne